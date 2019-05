UDINESE INTER MANDRAGORA BROZOVIC / Primo tempo molto acceso tra Udinese e Inter: i primi 45 minuti sono terminati sullo 0-0 ma nel finale di frazione ci sono state molte proteste da parte dei calciatori friulani per un contatto in area nerazzurra tra Mandragora e Brozovic.

Il centrocampista bianconero andato via al croato che ha appoggiato una mano sul rivale che è caduto giù: pertutto regolare e anche il Var non ha fatto cambiare la decisione al direttore di gara. Al duplice fischio, arrivato dopo pochi secondi, diversi calciatori dell'Udinese hanno circondato l'arbitro, protestando per quanto accaduto.

Altre polemiche c'erano state in precedenza per un contatto D'Ambrosio-Sandro: l'entrata del terzino nerazzurro è stata punita con un giallo ma i padroni di casa volevano l'espulsione.

