CALCIOMERCATO SAMPDORIA DEFREL ROMA / Stagione positiva, pur con alti e bassi, per Gregoire Defrel alla Sampdoria. 9 gol e 4 assist per l'attaccante francese in prestito dalla Roma, che alla 'Gazzetta dello Sport' ha parlato del suo futuro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"La stagione non si è ancora conclusa, ho ancora degli obiettivi che voglio raggiungere - ha spiegato - Poi valuteremo la situazione. Sono contento di com'è andata finora, anche se avrei potuto fare ancora meglio. Vorrei cherestasse alla Samp, ci fa giocare bene e i risultati in tre anni sono dalla sua parte". Una dichiarazione d'intenti piuttosto chiara, la palla a questo punto passa a Roma e Sampdoria.