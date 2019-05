CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE RAIOLA / Dal 12 Aprile Lorenzo Insigne ha terminato ufficialmente il suo rapporto con gli ex procuratori ed è un assistito della scuderia Raiola. Ieri mattina a Napoli e’ arrivato Mino Raiola e in compagnia del cugino Enzo ha incontrato Insigne per fare il punto della situazione. Sul tavolo alcune questioni legali e personali ma soprattutto l’occhio al mercato che sta sondando il gruppo Raiola. C’è Milano a tentare Lorenzo: il Milan, se dovesse far rientrare in Italia Sarri, con la qualificazione alla Champions League potrebbe imbastire una trattativa. Insigne aspira ad un quadriennale a 7,5 milioni a stagione, e’ convinto che gli estimatori sul mercato possano portarlo a questo guadagno. Il suo entourage non vuole illuderlo, nei vari colloqui gli ha volte più ribadito che la sua stagione non è stata entusiasmante. A Milano c’e’ aria di derby perché l’Inter si è già mossa proponendo uno scenario che coinvolge Icardi: scambio più conguaglio economico da parte del Napoli di 30 milioni. De Laurentiis ha rifiutato, è convinto che l’offerta non sia vantaggioso.

L’Inter, che con Raiola sta discutendo anche di Manolas, valuta Insigne 60-65 milioni, per il Napoli il prezzo è di 100.

Il club di De Laurentiis un paio di mesi fa ha avuto dei contatti con l’entourage di: sul tavolo una proposta di 7,5 milioni di euro a stagione ma Maurito non è convinto, vuole valutare tutte le proposte. C’è anche la Juventus sull’attaccante argentino,non è’ convinto di un trasferimento all’Inter, perciò l’idea dello scambio non è decollata.

L’Atletico Madrid e’ arrivato a quota 55, il direttore sportivo Berta ha avuto un colloquio con Ancelotti anche per studiare eventuali contropartite ma l’ipotesi non è stata approfondita. Oggi, però, c’è stato un forte segnale alla ricerca di serenità tra Insigne e il Napoli. Il palcoscenico e’ casa Ancelotti, in uno dei luoghi più belli di Napoli, dove si è tenuto un incontro tra il presidente De Laurentiis, l’allenatore azzurro, Insigne, Mino ed Enzo Raiola e il direttore sportivo Giuntoli. Lorenzo non vuole andare via a tutti i costi, con le giuste condizioni può restare al Napoli con entusiasmo, anche Ancelotti e la società preferirebbero non perdere un patrimonio tecnico. Si studia anche un possibile rinnovo (in questo momento guadagna 5 milioni, diritti d'immagine compresi, ma da giugno sarà superato da Koulibaly a quota 7), magari “congelando” un accordo da rendere attivo nel 2020 e attendendosi un’ottima stagione di Insigne sui livelli dei primi quattro mesi sotto la guida di Ancelotti. Un altro indizio di pace potrebbe arrivare domenica sera con il ritorno in campo di capitan Insigne escluso dalla sostituzione con polemica di Napoli-Arsenal.

