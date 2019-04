CALCIOMERCATO MILAN SARRI LEONARDO / Negli ultimi giorni Maurizio Sarri è stato nuovamente accostato alla panchina del Milan. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, ci sono stati dei contatti indiretti da parte del club rossonero per sondare la disponibilità del tecnico toscano, che nelle prossime settimane si giocherà il suo futuro al Chelsea.

I tifosi 'Blues' non lo vogliono più e spingono per Frank, ora sulla panchina del: il grande ex rappresenta anche la prima scelta del club di(il primogenito Arkady è da sempre un super fan dell'ex centrocampista) in caso di addio all'ex Napoli, anche perché arrivare ad allenatori top risulta pressoché impossibile visto il blocco del mercato (ma la società ha presentato ricorso) valido per le prossime due sessioni.

E' comunque ancora presto per parlare di un approdo di Sarri al Milan. Anche perché, oltre a quella di Gattuso, è in discussione pure la conferma della dirigenza con delega all'area tecnica, vale a dire di Maldini e Leonardo. A gennaio quest'ultimo ha avuto delle frizioni con l'ad Gazidis per ciò che concerne la campagna acquisti. E' stato preso Piatek, ma inizialmente il primo obiettivo per l'attacco era Ibrahimovic... Per concludere su Sarri: da un lato vorrebbe restare in Inghilterra, anche per una questione economica, dall'altro si rende conto che il suo calcio e la filosofia sarebbero senz'altro molto più apprezzati in Italia.

