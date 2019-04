Calciomercato Roma, futuro di Schick in bilico: le ULTIME di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK / Resta in discussione il futuro alla Roma di Patrik Schick. Nemmeno in questa stagione l'attaccante ceco, pagato due stagioni fa ben 42 milioni di euro, ha trovato continuità di rendimento in giallorosso e la partenza a fine stagione è più di un'eventualità.

Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it , in caso di arrivo di un'offerta importante potrebbe essere ceduto anche a titolo definitivo. Si segnalano nelle ultime settimane sirene dallae dalla, proposte che verranno approfondite prossimamente. L'ultima parola spetterà comunque al nuovo allenatore. Come noto, la prima scelta della Roma è Antonio Calciomercato.it ha anticipato il blitz di Petrachi a Boston , l'arrivo del ds potrebbe agevolare l'approdo dell'ex Ct della Nazionale.