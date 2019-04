CALCIOMERCATO ATALANTA MILAN FREULER ROMA - Uno dei protagonisti della splendida, ennesima, stagione dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini è senza dubbio Remo Freuler. Il centrocampista svizzero, sotto contratto con la società nerazzurra fino al 30 giugno 2023, è un punto fermo della formazione orobica che sta contendendo il piazzamento alla prossima edizione della Champions League al Milan.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Proprio uno dei due club segnalati sulle sue tracce in vista della prossima stagione: stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , i rossoneri e lacontinuano a monitorare il 27enne mediano della Nazionale elvetica. Arrivato nel gennaio del 2016 per 1.5 milioni di euro dal, il cartellino di Freuler è valutato dal club di15 milioni di euro. Ma l'eventuale approdo in Champions potrebbe far crescere la sua quotazione, fino ad arrivare a quota 20 milioni. Adesso, però, testa al campo: del futuro se ne parlerà a fine stagione.