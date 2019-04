CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO INZAGHI TARE / Intervenuto a margine dell’iniziativa “Il Pallone Bucato – il Fallimento del calcio italiano”, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha svelato diversi retroscena di calciomercato riguardanti i biancocelesti: dalle scelte Tare e Inzaghi all'improvviso addio di Bielsa, il patron biancoceleste ne ha per tutti. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate da 'Laziopress':

TARE - "Lo prendevano in giro, ma ho fatto una grande scelta. Avevamo preso l'impegno di prolungargli il contratto: venne all’incontro con il procuratore e gli dissi “guarda, io non ti rinnovo”. Mi rispose che non ero corretto, che gli avevo dato la parola, e dissi: "Ho pensato di farti fare il direttore sportivo". "Non ho nemmeno il patentino", "Non ti preoccupare, lo prendi. Pensaci, ti do mezz'ora".

Tornò trenta minuti dopo e mi disse di sì".

INZAGHI - "A Simone e al suo agente Tinti proposi 5.3 milioni per cinque anni. Sembravano soddisfatti, ma ribadii: "Avete capito bene? 5.3 milioni in 5 anni". "All'anno?", "No, in totale", "Lei è mato preside'!". A quel punto Simone mi chiese di parlare da soli e gli dissi: "Cosa vuoi fare dopo?", "L'allenatore", "E allora ti faccio fare l'allenatore".

BIELSA - "Bielsa lo cacciai io. Tare mi disse che aveva acquistato dei calciatori scelti da lui che, dopo tre minuti, non andavano più bene. Torno a Formello, incontro il ds e il tecnico rispondeva come se fosse uno scienziato. A un certo punto mi sentii mortificato per Igli, presi il telefono e dissi: "Senta mister, lei se ne deve andare a quel paese". E Tare era pallido...".

