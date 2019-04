Calciomercato Juventus, colpo Joao Felix: c'è l'ok di Cristiano

CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX CRISTIANO / Joao Felix è uno dei grandi obiettivi della Juventus per la prossima sessione di calciomercato. Il talento portoghese del Benfica è stato al centro di diversi contatti tra il suo agente, Jorge Mendes, e il direttore sportivo Fabio Paratici, che si sono incontrati all'inizio della scorsa settimana, prima del match tra la Vecchia Signora e l'Ajax.

Il super colpo avrebbe un alleato speciale: secondo il quotidiano 'A Bola', infatti, Ronaldo in persona ha caldeggiato l'acquisto del 19enne.

Una volta apreso dell'interesse, l'ex madridista avrebbe dato il suo appoggio e vede di buon occhio rinforzare l'attacco bianconero con il suo connazionale. I due fanno parte della stessa scuderia, quella Mendes, e questo ovviamente avrà influito: ma non è l'unico fattore.

Cristiano, fallito il primo, vuole che il suo secondo assalto alla Champions da juventino sia quello vincente, storico. La Juve ha bisogno di nuovi innesti di qualità e il talento di Joao, esploso in questi mesi, le farebbe comodo. La concorrenza, in ogni caso, sarà spietata: i due club di Manchester hanno già espresso il loro interesse al Benfica, che da parte sua, per ora, si trincera dietro la clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

