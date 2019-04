CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI CONTE / La complicatissima stagione della Roma è ancora in attesa di conoscere il finale ma intanto le alte sfere della società sono già al lavoro in vista della prossima annata.

Prima di tutto andrà risolto il nodo legato al prossimo direttore sportivo dopo l'addio di. Secondo quanto riporta 'Il Messaggero', i giallorossi avrebbero identificato inl'erede ideale dello spagnolo per il ruolo di ds. Subito dopo Pasqua infatti il presidente Pallotta tirerà le somme sui candidati al ruolo in questione, con l'attuale dirigente delche avrebbe già informato il presidente granata Urbanodi essere pronto ad accettare l'offerta della Roma per intraprendere un nuovo percorso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'attuale direttore sportivo Massara dovrebbe invece rimanere in società, ma con un ruolo differente. Baldini inoltre avrebbe parlato con il ds granata che può diventare la chiave per arrivare ad Antonio Conte. Questo il doppio colpo nella testa della dirigenza capitolina che vuole anche prendere il tassello giusto per la panchina. Petrachi, amico dell'ex Chelsea, potrebbe attivarsi in questo senso, mentre l'alternativa resta Sarri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui