FOGNINI MONTECARLO TENNIS ATP/ E' un Fabio Fognini da urlo. Il tennista azzurro, nonostante qualche acciacco fisico, ha superato Dusan Lajovic (6-3; 6-4) e conquistato la vittoria del torneo Masters 1000 di Montecarlo. Una vittoria di grandissimo prestigio per Fognini che, nella giornata di ieri, aveva battuto Rafael Nadal, re indiscusso della terra rossa.

Una settimana ricca di emozioni e soddisfazioni per Fognini e per il tennis italiano in generale, viste anche le buone prove di Sonego e Cecchinato, ma questa è la giornata del Fogna, il Re di Montecarlo che ha conquistato il trofeo più importante della sua carriera e, da domani, sarà il nuovo numero 12 del mondo.

