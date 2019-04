VIDEO SERIE A BOLOGNA-SAMPDORIA GOL HIGHLIGHTS / Una sorta di sfida del cuore per molti protagonisti in campo questo Bologna-Sampdoria che va in scena nel turno di Pasqua.

Si preannuncia spettacolo con gli emiliani rilanciati dalla cura Mihajlovic e i liguri reduci dalla vittoria nel derby che si affideranno al bomber Quagliarella, intenzionato a non farsi sfuggire lo scettro di capocannoniere del torneo. A fine gara, Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Bologna-Sampdoria.