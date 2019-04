CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / L'avventura di Dzeko alla Roma sembra potersi concludere al termine di questa stagione. Il bosniaco è in scadenza di contratto con i giallorossi nel 2020 e non si intravede il rinnovo.

Su di lui c'è l', che vorrebbe utilizzarlo come 'guida' per Lautaro, nell'ottica di una partenza di. I nerazzurri sono in contatto da tempo con l'entourage del centravanti. In più, secondo 'Sport Mediaset', Dzeko avrebbe avuto contatti di recente con gli amiciper chiedere consigli su dove prendere casa a Milano.