CALCIOMERCATO STOCCARDA WEINZIERL TEDESCO / Dopo aver sorpreso tutti la scorsa stagione sulla panchina dello Schalke 04, Domenico Tedesco è finito invece esonerato dal club della Ruhr dopo un'annata non altrettanto esaltante. "La colpa non è sua, è importante che tutti stiano vicini ad allenatori così giovani quando sono in difficoltà" lo ha difeso il suo successore Huub Stevens.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per Tedesco però l'avventura su una panchina potrebbe ripartire quanto presto. Come riporta il portale 'Kicker' lostarebbe valutando attentamente la posizione di Markus. Il club biancorosso è infatti in piena lotta per non retrocedere e ha solo tre punti di vantaggio dalpenultimo. Se la situazione non dovesse migliorare, Weinzierl potrebbe essere esonerato e Tedesco potrebbe essere uno dei papabili sostituti.