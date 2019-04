p>JUVENTUS DYBALA / Dopoche saranno fuori fino al termine della stagione, ecco che Massimilianoperde un'altra pedina fondamentale in vista di questo finale di stagione: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Paulosalterà il match in programma questo weekend contro lae - quasi sicuramente - il derby d'Italia contro l'previsto il prossimo 27 aprile, puntando ad essere a disposizione per la stracittadina con il Torino. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Gli esami a cui si è sottoposto il numero 10 della Juventus hanno evidenziato una lesione muscolare che costringerà Dybala ai box almeno per 2-3 settimane: l'ennesima frenata ad una stagione che sembra così maledetta per La Joya. Nei prossimi giorni comunque l'argentino si sottoporrà ad ulteriori accertamenti che daranno un quadro più chiaro sui tempi di recupero.

