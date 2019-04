CALCIOMERCATO CHELSEA JUVENTUS GONZALO HIGUAIN / GonzaloHiguain è pronto a sedersi in panchina per la terzo volta di fila. Il bomber argentino, che non riesce a rilanciarsi dopo la metà di stagione complicata al Milan, sembra essere stato definitivamente scaricato dal Chelsea. Il club londinese - a dire la verità - non ha mai creduto pienamente nell'investimento per l'argentino. Ad aver puntato ad occhi chiusi sul centravanti, che ha fatto le fortune di Napoli e Juventus, è stato Maurizio Sarri. Il tecnico italiano, oggi però, ha decisamente fatto un passo in dietro.

Anche stasera, come fatto all'andata contro i cechi e contro il Liverpool, l'ex azzuro punterà su. Una notizia questa che rende felici i tifosi del Chelsea, che come più volte raccontato, hanno da tempo bocciato l'attaccante, che non segna in Premier League dal lontano tre marzo.

Ogni giorno che passa, dunque, il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus si fa sempre più sicuro: ad oggi pare davvero impossibile una conferma da parte del Chelsea. L'argentino adesso è un po' più solo, 'scaricato' anche da Sarri...

