LIGA LEGANES REAL MADRID BENZEMA / Si ferma ancora il Real Madrid di Zinedine Zidane che non va oltre uno scialbo pareggio sul campo del Leganes. La compagine della capitale va addirittura in svantaggio proprio al tramonto del primo tempo grazie al piazzato da fuori area di Jonathan Silva che non lascia scampo a Keylor Navas. Bisogna attendere appena una manciata di minuti nella ripresa per il pareggio di Karim Benzema, uomo più in palla della squadra di Zidane.

Il francese continua a segnare con una certa regolarità ma non basta a regalare tre punti ai suoi. Nel finale spazio anche a Lucas Vazquez e Bale ma il risultato non cambia. Il Real si ferma sull'1-1.

LEGANES-REAL MADRID 1-1 (45' Silva, 51' Benzema)

CLASSIFICA LIGA: Barcellona 74, Atletico Madrid 65, Real Madrid 61, Siviglia 52, Getafe 51, Valencia 49, Athletic Club 46, Alaves 45, Real Betis 43, Real Sociedad 41, Espanyol 41, Leganes 41, Eibar 40, Girona 34, Villarreal 33, Levante 33, Celta Vigo 32, Real Valladolid 31, Rayo Vallecano 27, Huesca 25

