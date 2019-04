CALCIOMERCATO ROMA ISAK EREDE DZEKO JUVENTUS / La Roma potrebbe pescare in Germania l'erede di Edin Dzeko, che ha buonissime chance di andar via nella prossima estate. Il nome è quello di Isak, talentuoso attaccante svedese con sangue eritreo esploso in Eredivisie con la maglia del Willem II. Nel club di Tilburg è approdato lo scorso gennaio con la formula del prestito riuscendo a mettere a segno ben 13 gol in altrettante partite.

A 'gongolare' è il, proprietario del cartellino di questo diciannovenne (alto 190cm) che molti addetti ai lavori considerano il successore - non solo perché svedese - di Zlatan. Del fuoriclasse ora ai Los Angeles Galaxy ha molto, specie nell'interpretazione un po' atipica del ruolo di centravanti classico. Ma per movenze e freddezza sotto porta, Isak somiglia pure aldegli esordi. E' ovviamente già finito sul taccuino delle big europee, probabilmente anche dellae non solo per quanto riguarda la, quindi per accaparrarselo i giallorossi dovrebbero compiere uno sforzo economico non di poco conto, parliamo di almeno 30 milioni di euro. Però potrebbe davvero valerne la pena....