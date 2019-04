FROSINONE INTER BARONI / Frosinone ko per 3-1 in casa contro l'Inter. Marco Baroni ha analizzato la sconfitta interna di questa sera: "Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, più aggressivi, gestendo meglio il pallone dopo un primo tempo difficile. Nei due episodi dei gol potevamo gestirla meglio.

Nella ripresa ci abbiamo creduto, siamo rimasti con convinzione in partita e avuto anche delle possibilità per il 2-2. Dispiace aver preso il 3-1 in contropiede mentre eravamo tutti avanti, ma era inevitabile in quel momento - ha sottolineato l'allenatore di casa a 'Sky Sport' - L'atteggiamento però mi è piaciuto e sono fiducioso per il finale di stagione. Evidentemente non sono queste le partite dove poter fare punti, però abbiamo l’obbligo di provarci con qualunque avversario e stasera la squadra ha giocato con il giusto spirito".