Whatsapp down in tutto il mondo: cosa sta accadendo

p>WHATSAPP DOWN NON FUNZIONA / Domenica 'disconnessa' per i milioni di utenti di Whatsapp in giro per il mondo : la più popolare app di messaggistica ha smesso di funzionare intorno a mezzogiorno, in contemporanea col down di, i tre social network che appartengono al gruppo presieduto da Mark Zuckerberg.

Da questa mattina in tanti hanno segnalato rallentamenti nell'invio e ricezione dei messaggi, fino al totale blocco dell'app, che continua, a molti, a inviare la notifica "controllo nuovi messaggi in corso" o "potresti avere nuovi messaggi". Il blocco riguarda principalmente l'Europa, ma sono arrivate segnalazioni in varie zone del mondo: il servizio ha difficolta anche in Malesia, Indonesia a Dubai, a New York e in Brasile. Per ora, da Whatsapp non è arrivata alcuna comunicazione in merito.

