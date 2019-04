JUVE AJAX CALCIOMERCATO ROMA ZIYECH / Autore di due gol contro il Real Madrid e di una buona prestazione nell'andata dei quarti di finale di Champions contro la Juventus, Hakim Ziyech sta disputando una stagione di altissimo livello con la maglia dell'Ajax. I 19 gol e i 17 assist stagionali collezionati non sono passati inosservati e molte squadre europee hanno messo nel mirino il fantasista marocchino, molto vicino alla Roma la scorsa estate. Anche di questo, oltre che di Juventus-Ajax, ha parlato il 26enne ex Twente in esclusiva a Calciomercato.it.

Dopo Bayern Monaco e Juventus avete affrontato un'altra grande squadra come la Juve. Credo che tu abbia iniziato a giocare sognando partite come queste, quale squadra ti ha impressionato di più?

"Ogni ragazzo sogna di prendere parte a gare di questo tipo. Ognuna di queste squadre gioca in maniera differente dall'altra, ma sono tutti e tre dei grandi club".

L'Ajax ha giocato meglio della Juventus. Credete in un'altra storica impresa a Torino?

"Nel calcio tutto è possibile. Sta a noi dare tutto quello che possiamo e vedere dove ci porterà.

Ma ovviamente il sogno è quello di fare la Storia".

E' stata la tua prima partita ufficiale contro una squadra italiana e i media ti hanno apprezzato. Tu come giudichi la tua prestazione?

"Penso che il mio primo tempo è stato abbastanza buono, il secondo un po' meno. So che posso fare molto meglio".

La notte del Santiago Bernabeu è stato il miglior momento della tua carriera?

"Sì, sicuramente è stato uno dei migliori".

Negli anni hai giocato come mezzala, trequartista e attaccante esterno rendendo sempre bene. Dove preferisci giocare?

"Non ho una posizione preferita vera e propria, per me l'importante è giocare. Al momento mi piace giocare sugli esterni, ma se l'allenatore mi chiedesse di spostarmi al centro, lo farei volentieri".

L'estate scorsa sei stato molto vicino alla Roma. Molti tifosi ancora ti rimpiangono e chiedono di te sui social. Credi che sia un capitolo chiuso?

"No, non penso".

Sei ancora in contatto con Justin Kluivert? Ti ha detto qualcosa sulla Serie A?

"Sì, ci sentiamo regolarmente e sì, abbiamo parlato anche di questo".

Francia, Germania, Italia, Inghilterra, Spagna... Dove ti piacerebbe giocare se dovessi lasciare l'Ajax?

"Non c'è un campionato dove preferirei giocare. Dipende dal tipo di progetto che il club ha su di me. L'importante per me è continuare a crescere sempre come giocatore".



