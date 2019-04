JUVENTUS BENATIA ALLEGRI / A tutto Medhi Benatia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dal Qatar, dove è volato a gennaio per firmare con l'lasciando la, il difensore marocchino si racconta in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', nel corso della quale si sofferma anche sul rapporto col tecnico juventino Massimiliano. "Bravissimo allenatore, parla la sua carriera - esordisce Benatia -. Io non ho mai avuto problemi con lui, forse lui con me. Magari poteva parlarmi più in faccia".