Calciomercato Napoli, il retroscena su Aubameyang

CALCIOMERCATO NAPOLI AUBAMEYANG / Giovedì sera il Napoli sarà di scena a Londra per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Di fronte l'Arsenal di Pierre Emerick Aubameyang che in passato era stato anche accostato al club partenopeo.

A ricorda un retroscena sulla questione ci ha pensato l'ex agente del bomber guineano, Oscar Damiani, che intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha ammesso: "Bisognerà fare una partita attenta, non come quella del Napoli nelle ultime due partite. Sono stati persi i riferimenti in difesa. A Londra ci vorrà una squadra accorta. Il Napoli voleva per primo Aubameyang, quand'era prima al Saint-Etienne e poi al Dortmund. E' un giocatore veloce, dovrebbero stare molto attenti. I suoi 12 milioni netti annui sono troppi per il Napoli". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI