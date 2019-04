NAPOLI GENOA PRANDELLI / Così Cesare Prandelli in conferenza stampa al termine di Napoli-Genoa, match terminato 1-1: "Sono contento, stiamo lavorando tanto e questa gara dimostra il nostro coraggio. Il rosso di Sturaro? Non faccio polemica, spero solo in uniformità delle decisioni arbitrali. Il Var è uno strumento straordinario, va modificato per alcune decisioni. Non dobbiamo pensare oggi ai punti da fare, dobbiamo andare in campo ogni volta per vincere e restare sopra le altre.

Il derby contro la? Me lo chiedono da quando sono arrivato, sono contento di viverlo. Vorrei arrivare preparato con la mia squadra ad un grande appuntamento. Dobbiamo abituarci a giocare con pressioni pensando a noi, il lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti e la squadra ha risposto bene anche oggi. Abbiamo messo qualcosa in più rispetto ad altre gare. Abbiamo tanti calciatori forti e di esperienza, sono una risorsa per noi, fino a quando eravamo in parità numerica abbiamo giocato alla pari con il Napoli. Loro non si aspettavano un Genoa così, tra quattro giorni avranno una determinazione maggiore".