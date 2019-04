Udinese-Empoli, Tudor esulta: segnale alla squadra

UDINESE EMPOLI TUDOR / Igor Tudor soddisfatto per la vittoria della sua Udinese contro l'Empoli. Il tecnico ha rilasciato alcune parole a fine match: "Una vittoria importantisisma contro un Empoli in un momento buono. Complimenti ai ragazzi, ma c'è ancora tanto da fare. Questi punti ci danno tranquillità nel lavoro.

Oggi è stata una partita bella da vedere, ma abbiamo sofferto tanto - le sue parole a 'Sky Sport' - Addio lo scorso anno? Ne abbiamo già parlato tanto, quello è il passato. Questo lavoro mi piace, cerco di migliorare giorno dopo giorno. Poi ci sono cose che non puoi decidere. I giocatori si sono messi a disposizione, vogliono fare quello che facciamo in allenamento. Si sono viste cose buone e meno buone. A me piace giocare di più, ma in questo momento facciamo più fatica. Io devo adattarmi e migliorare giorno dopo giorno".