Calciomercato, ESCLUSIVO: Urzi strega la Serie A. Ecco la clausola

CALCIOMERCATO SERIE A URZI INTER ROMA TORINO FIORENTINA SAMPDORIA TORINO / Si è concluso con uno sguardo al futuro il campionato del Banfield. Nell'1-1 contro il Newell's Old Boys, la rete del provvisorio vantaggio è stata realizzata da Agustin Urzi. L'attaccante 18enne ha stregato Hernan Crespo, trovando la titolarità nella seconda parte di stagione e ripagando la fiducia del mister con due gol in campionato e ottime prestazioni. Come detto in passato, club importanti hanno effettuato sondaggi con Juan Arandilla e Maximiliano Gallo, agenti della punta esterna.

In Italia,hanno chiesto informazioni. Dalla Spagna, si sono fatte vive anche

Proprio in virtù di un crescente interesse dall'Europa, il club argentino ha deciso di rinnovare per altri quattro anni con una clausola rescissoria che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, si attesta attorno ai 20 milioni di euro. Nel giro dell'Argentina Under 20, il ragazzo sarà uno degli osservati speciali durante il Mondiale Under 20 che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno.

