CALCIOMERCATO INTER PINAMONTI / Brilla la stella di Andrea Pinamonti in casa Frosinone. Nonostante la disperata situazione di classifica del club gialloblu, l'attaccante classe 1998 si è messo in mostra con cinque gol a segno, più di ogni altro giocatore nato dopo il '98. Il centravanti, ancora di proprietà dell'Inter, potrebbe rappresentare un prezioso 'jolly' di mercato per la dirigenza nerazzurra, che difficilmente lo confermerà in rosa per la prossima stagione a causa della concorrenza in attacco.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', sono dunque diversi i club italiani che potrebbero essere interessati al giocatore. A partire dal, con cui resta in ballo la questione del riscatto di, all', come possibile pedina di scambio per De Paul, uno dei nomi più caldi in ottica Inter . Infine, ancheavrebbero messo gli occhi sul giovane attaccante. L'Inter, in ogni caso, sembra intenzionata a non privarsi definitivamente del giocatore, ma solo in prestito.