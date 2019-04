FROSINONE PARMA D'AVERSA / Ancora un ko per il Parma di D'Aversa.

Il tecnico dei gialloblu ha commentato la sconfitta contro il, arrivata nel finale: "Il Parma ha fatto una grande partita ma torniamo a casa con zero punti in una situazione di emergenza - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Dobbiamo guardare al nostro cammino e non agli altri. C'è poco tempo per rimediare"