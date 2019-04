CESSIONE SAMPDORIA / Prima il campo, poi la cessione del club: in casa Sampdoria è il momento di dedicarsi alla corsa all'Europa con la duplice sfida contro Torino e Roma decisiva per un possibile piazzamento europeo della compagine blucerchiata.

Terminato questo tour de force, la possbile cessione del club entrerà nella fase calda: come si legge su 'telenord.it', infatti, proprio dopo la gara con i giallorossi è attesa l'offerta ufficiale da parte James, fondatore dello York Capital, e Alex, il fondatore del Pamplona Capital: proprio dalla sinergia tra loro nascerebbe la proposta di acquisto del club di Massimoche anche nei giorni scorsi è tornato a smentire offerte per la Sampdoria. Proposta che dovrebbe arrivare quindi nella prossima settimana: i nuovi acquirenti puntano sempre su Gianlucacome nome per la presidenza.