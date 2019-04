CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO RINNOVO CONTRATTO - La Roma non vive un grande periodo. La squadra di Claudio Ranieri è reduce dal pesante ko interno contro il Napoli di Carlo Ancelotti, gli azzurri si sono imposti per 4-1 allo stadio 'Olimpico'. Bloccato da uno stato influenzale, Nicolò Zaniolo è entrato in campo al 18' del secondo tempo, quando la partita era già compromessa. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti. Ma per il 19enne trequartista, vera e propria rivelazione della Serie A, si sta giocando anche un'altra partita, quella del prolungamento contrattuale con adeguamento dell'ingaggio.

Calciomercato Roma, rinnovo contratto Zaniolo: la situazione

Arrivato in estate nell'ambito dell'operazione, l'ex Inter ha firmato un contratto fino al 2023, ma le prestazioni hanno portato subito le parti a lavorare per un nuovo accordo.

Dopo l'addio di Monchi, però, la trattativa si è un po' fermata, anche a causa della confusione che si è venuta a creare sui ruoli. E, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si tornerà a parlare della questione dopo il 15 aprile, quando sarà anche più chiara la posizione in classifica della squadra e le ambizioni future. L'intenzione del calciatore, comunque, è quella di restare nel club di Pallotta, nonostante Juventus e Real Madrid, tra le altre, continuino a seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda. La base della trattativa resta quella delle scorse settimane: 1.5 milioni di euro, fino a toccare quota 2 milioni con i bonus, fino al 30 giugno 2024.

