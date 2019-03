JUVENTUS EMPOLI ALLEGRI / Massimiliano Allegri, tecnico della Juvuentus, ha commentato la vittoria sull’Empoli ai microfoni di ‘Sky Sport’. Queste le sue dichiarazioni:

KEAN - “Giusto che abbia ambizione, tanti giocatori si perdono per strada e per rimanere tanti anni ad alti livelli la differenza la fa la testa. Anche se deve migliorare, lui le qualitá tecniche e fisiche ce le ha. Ha avuto un paio di giorni particolari, quand’è tornato non sapeva nemmeno dov’era la Continassa: non volevo lanciarlo dall’inizio perché volevo averlo come cambio.

È un ragazzo, va centellinato, è un discorso psicologico, non tecnico”.

FISCHI - “I tifosi hanno fatto bene a farli all’intervallo, nel secondo tempo siamo cresciuti non concedendo nulla all’Empoli, che aveva disputato un ottimo primo tempo. Venivamo dalla sosta, abbiamo i 15 punti di vantaggio... Non era semplice, serviva una vittoria come questa, sofferta, siamo contenti. Non si può vincere sempre 3-0, specialmente in questa fase della stagione”.

MOTIVAZIONI - “Trovarle non sarà difficile: nelle prossime gare avremo il Cagliari, dove giocare è sempre difficile, poi c’è il Milan in casa, l’Ajax... Ci mancano quattro vittorie per lo scudetto, non possiamo perdere punti”.

