p>JUVE EMPOLI ANDREAZZOLI / Domani pomeriggio l'di Aureliocercherà nell'impresa di uscire dall'Allianz Stadium con qualche punto che sarebbe fondamentale per smuovere la classifica: contro ci sarà ladi Massimilianoche non potrà contare su Cristiano, out per un problema muscolare accusato con il Portogallo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il tecnico della formazione toscana ha presentato il match nella consueta conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della partita, in programma domani pomeriggio alle ore 18.00: ''Sappiamo bene chi avremo avanti e chi affronteremo, ma domani noi giochiamo per vincere. Ronaldo out? Hanno tante variabili e la sua assenza sarà ininfluente per la squadra: all'andata il portoghese ha spostato gli equilibri, ma con tutte le alternative che hanno non sarà un problema''.

Le scelte di formazione: ''Sicuramente cercherò di mettere la squadra nelle condizioni migliori. Basta il nome della Juventus per capire che tipo di partita ci attende. Per fermarli ci sono tante componenti: arroccarsi in difesa può non essere una scelta, ma a volte sono loro che ti ci obbligano. L'ideale sarebbe non farlo, ma non c'è solo quello".

