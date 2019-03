CALCIOMERCATO MILAN ROMA EVERTON / Reduce da due presenze consecutive con la maglia del Brasile (mezzora contro il Panama e un tempo intero contro la Repubblica Ceca), Everton si è detto di recente lusingato dall'interesse del Milan, ma la squadra rossonera non è l'unica squadra italiana a cercarlo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , infatti, anche laha mosso passi concreti per chiedere informazioni sull'attaccante 23enne. Dopo l'ultimo rinnovo fino al 2022, la clausola rescissoria del calciatore è stata fissata ad una cifra di poco inferiore ai 60 milioni di euro, ma secondo le informazioni in nostro possesso un'offerta tra i 20-30 milioni potrebbe essere sufficiente per portare in Europa 'Cebolinha', seguito anche da