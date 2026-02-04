Il nome di Thiago Motta torna ad essere accostato ad una squadra italiana in ottica futura con i tifosi di un club che invocano a gran voce il suo ritorno.

La sconfitta subita dal Bologna per 0-3 in casa contro il Milan ha acceso la crisi dei rossoblu che, fatta eccezione per la vittoria contro il Verona, negli ultimi due mesi non hanno ottenuto mai i tre punti.

Il ko dei felsinei ha dato vita alle critiche dei tifosi che hanno messo nel mirino l’operato di Vincenzo Italiano, ritenuto tra i maggiori responsabili del crollo della squadra che a novembre era in una posizione di classifica che faceva sognare gli emiliani. Tra chi si è lamentato sui social c’è anche chi ha invocato il nome di Thiago Motta, ex allenatore dei rossoblu che portò nella primavera del 2024 la squadra a conquistare un posto in Champions League.

Al momento il tecnico è legato alla Juventus da un contratto fino al giugno del 2027 con i bianconeri che sarebbero felici di liberarsi di un contratto così pesante.