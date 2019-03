CALCIOMERCATO NAPOLI RAFINHA / Rafinha-Napoli? Tutto vero.

A svelare il tentativo azzurro per l'esperto laterale brasiliano delè lo stesso calciatore che, in un'intervista pubblicata su Youtube dal giornalista Aleha parlato del suo futuro, che potrebbe essere al Flamengo, e della mossa dei partenopei tramite il tecnico Carlo Ancelotti che ha allenato l'ex Genoa proprio in Germania: "Con Carletto ci siamo sentiti spesso - esordisce Rafinha -. Ci siamo scambiati diversi messaggi. Ho molto rispetto per il mister Ancelotti che mi ha invitato ad andare al Napoli e mi ha chiamato più volte mentre ero in vacanza. Mi diceva di andare al Napoli, ma io non me la sentivo. Questione di correttezza nei confronti del Bayern perché avevo appena rinnovato e non mi sembrava corretto. Ma ad Ancelotti sono molto legato".