QUALIFICAZIONE EURO2020 ITALIA FINLANDIA / L'Ital-baby vince e convince: contro la Finlandia l'Italia di Mancini vince 2-0 grazie alle reti di Barella e Kean. Il commissario tecnico si affida ai giovani e non sbaglia: il centrocampista del Cagliari sblocca subito il risultato con un tiro da fuori area, mentre l'attaccante della Juventus nella ripresa raddoppia e mette al sicuro il risultato sfruttando al meglio l'assist di Immobile.

In mezzo ai due gol poche occasioni chiare, un rigore reclamato dae un brivido ad inizio secondo tempo quandofallisce il gol del pareggio. Dopo il raddoppio spazio anche per Fabioche in due occasione sfiora il tris: nella seconda conclusione è solo la traversa a dirgli no. Finisce 2-0 con l'Italia che parte con il piede giusto la corsa al pass agli Europei 2020.

ITALIA-FINLANDIA 2-0: 7' Barella, 74' Kean

Classifica Girone J: Bosnia 3, Grecia 3, Italia 3, Armenia 0, Finlandia 0, Liechtenstein 0

