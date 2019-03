CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI DIAS / Che la Juventus stia cercando un nuovo centrale difensivo è un fatto ormai assodato. Così come assodato è che Matthijs De Ligt, capitano dell'Ajax, sia il preferito del club bianconero. Il giovanissimo centrale olandese, che ha tanti estimatori tra Bayern Monaco, Barcellona e big di Premier, sarà visionato con estrema attenzione nel doppio confronto in Champions League contro i 'lancieri'.

Intanto però la Juventus si muove su un fronte parallelo, meno costoso, che porta a, centrale dele della nazionale portoghese. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sarà a Lisbona lunedì sera per vedere Portogallo-Serbia. Il prezzo di De Ligt cresce sempre più e la Juventus vuole evitare di prendere parte ad aste con le big europee: per questo la dirigenza si sta muovendo anche per il centrale del Benfica, dove milita tra l'altro anche Joao Felix, altro obiettivo della società campione d'Italia, che reputa ora indispensabile cercare giovani difensori di qualità da far crescere al fianco di Chiellini e Bonucci.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui