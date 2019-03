CALCIOMERCATO REAL MADRID BRAHIM DIAZ / Arrivato solo lo scorso gennaio, il futuro di BrahimDiaz è già in bilico.

Il calciatore 19enne, prelevato dal, potrebbe lasciare ilgià in estate: i prossimi mesi - come riporta 'As' - saranno quelli decisivi per conoscere il futuro di Diaz. Il ritorno di Zidane in panchina ha infatti messo in discussioni il futuro di quasi tutti i calciatori, compreso quello dell'ex Citizens.