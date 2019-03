CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN CHIELLINI / E' Moise Kean il calciatore più atteso alla vigilia di Italia-Finlandia: il millennial della Juventus potrebbe debuttare dal primo minuto in maglia azzurra e i riflettori sono puntati tutti su di lui.

Così nella conferenza stampa della vigilia tenuta da, il suo nome è riecheggiato più volte con il suo compagno che ha rivelato anche un retroscena di calciomercato: "A gennaio, quando si parlava della possibilità di andare via in prestito, gli ho consigliato di rimanere perché in una stagione lunga, con tante partite, ero convinto che avrebbe avuto il suo spazio".