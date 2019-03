CALCIOMERCATO MILAN KESSIE NAPOLI / Non c'è solo la lite con Biglia: Frank Kessie in uscita era un'ipotesi di cui già si parlava prima del fattaccio del derby. Certo, multa a parte, il comportamnto tenuto dall'ivoriano non è di quelli che convince una società a rivedere i propri piani e così un addio al Milan a fine stagione per l'ex Atalanta non è una pista remota.

le due destinazioni di cui si è parlato finora, ma ci sarebbe anche una possibile permanenza in Serie A.

Il Napoli in estate interverrà sul mercato e lo dovrà fare anche nel reparto di metà campo, lì dove con l'addio di Hamsik la coperta è già corta: Diawara (attualmente fermo per infortunio) in estate potrebbe andare via, così come Allan che già a gennaio è stato ad un passo dalla cessione. Ecco che Ancelotti si ritroverebbe a dover rivoluzionare il reparto e il 22enne di Ouragahio per caratteristiche, età e costo è un profilo adatto alla società partenopea. Per il cartellino la valutazione è di 40 milioni di euro, mentre attualmente Kessie guadagna 2,2 milioni di euro all'anno. In rossonero poi potrebbe finire lo stesso Diawara, già da tempo accostato alla squadra di Gattuso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui