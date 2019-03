JUVENTUS RONALDO SENTENZA UEFA / E' arrivata la sentenza della UEFA in merito all'esultanza di Cristiano Ronaldo nel match di Champions contro l'Atletico Madrid. Secondo indiscrezioni di 'sportmediaset.it', niente squalifica per il portoghese che avrebbe ricevuto soltanto una multa.

La sentenza ufficiale dovrebbe arrivare nel pomeriggio ma la sensazione è che la Uefa non di discosti da quanto stabilito per lo stesso gesto (ma non rivolto ai tifosi avversari) fatto da Simeone nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Della sola sanzione pecunaria per Ronaldo aveva parlato in esclusiva per Calciomercato.it l'avvocato Di Cintio evidenziando come la contestazione non prevedesse la squalifica automatica.