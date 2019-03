CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA RAIOLA - Matthijs de Ligt continua ad agitare il mercato internazionale. Molti top club sono segnalati sulle tracce del 19enne calciatore dell'Ajax, dalla Juventus alla Premier League passando per Barcellona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

Proprio questi ultimi, come raccontato dalla nostra redazione, hanno presentato un'offerta monstre al calciatore in vista della prossima stagione. Ma, secondo il 'Mundo Deportivo', il difensore centrale avrebbe già comunicato al suo agente, Mino, la volontà di approdare al Barcellona. Chiaramente, il procuratore italo-olandese valuterà tutte le proposte che arriveranno sul tavolo e, insieme al capitano dei 'Lancieri' (prossimi avversari die compagni nei quarti di) sceglieranno la soluzione più adatta. Ma la preferenza di de Ligt per i catalani potrebbe esser decisiva, nonostante Mino Raiola sappia essere molto convincente con i suoi assistiti.