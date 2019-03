CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Colpo di scena per il futuro di James Rodriguez. Potrebbe infatti continuare l'avventura del fantasista colombiano al Bayern Monaco, con il club campione di Germania che come riporta 'Tuttosport' avrebbe deciso di riscattare per 42 milioni di euro dal Real Madrid il giocatore.

A meno di un nuovo dietrofront James proseguirà quindi il matrimonio con il Bayern, con i bavaresi che lo prelevarono nell'estate 2017 in prestito biennale con opzione di riscatto. Con Zidane nuovamente sulla panchina del Real si sarebbero chiuse le porte ad un ritorno a Madrid dell'ex Monaco e Porto, a più riprese accostato anche allain Italia.