ATLETICO MORATA GRIEZMANN SAUL / Atletico Madrid fuori dalla Champions per mano della Juventus e con i suoi gioielli nel mirino delle big d'Europa. Alvaro Morata, dal ritiro della Nazionale spagnola, si è soffermato sul futuro di Griezmann e Saul: "Antoine è felice, l'Atletico è casa sua. E' la nostra bandiera. Vogliamo che resti con noi, con la società e con tutti i tifosi - le parole di Morata in conferenza stampa - Saul? Il mercato è così, in ogni sessione i grandi club cercano i giocatori migliori.

Saul è uno dei migliori nel suo ruolo ed è anche giovane. Speriamo che rimanga all'Atletico, però è normale che le più grandi squadre d'Europa lo vogliano nella propria rosa.? Lui è l'Atletico. Non si può criticare per una sconfitta in Champions o in campionato".

Morata conclude poi parlando della sua avventura all'Atletico e degli ultimi risultati deludenti dei 'Colchoneros' tra Champions League e Liga: "Con questa maglia sono felice, sarei stato più contento però se l'ultima settimana fosse andata meglio. Siamo fuori dalla Champions, però la vita e il calcio continuano".

