CALCIOMERCATO JUVENTUS CUADRADO MILAN PREMIER LEAGUE / Juan Guillermo Cuadrado potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate. L'avventura del colombiano sembra davvero giunta al capolinea anche a causa di diversi infortuni. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2020 e la prossima sessione di mercato potrebbe essere davvero quella giusta per cambiare aria. Cuadrado piace da tempo al Milan, sempre alla ricerca di un esterno puro capace di rifornire al meglio la punta centrale. L'ex Fiorentina potrebbe così tornare ad essere un'idea concreta per i rossoneri.

Calciomercato Juventus, Premier o Liga per Cuadrado

Ma non va sottovalutata anche la pista che porta all'estero. Cuadrado dopo l'avventura non proprio fortunata al Chelsea potrebbe far ritorno in PremierLeague. Il colombiano potrebbe essere un'idea del West Ham, sempre attento al mercato italiano (vedi l'acquisto di Felipe Anderson e il forte interessamento per Belotti), o del Watford, che in estate potrebbe dover fare i conti con l'addio di Deulofeu.

In Spagna, campionato che esalterebbe maggiormente le caratteristiche di Cuadrado, potrebbe tornare di moda per club di alta classifica come Valencia e Siviglia. In Francia, infine, potrebbe essere il nome giusto per il Marsiglia, soprattutto se dovesse salutare Thauvin

