Le probabili formazioni di Juve-Galatasaray: bocciatura pesante e la scelta su Yildiz

La Juventus all’Allianz Stadium ospita il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: le possibili scelte di Spalletti

Match da dentro o fuori per la Juventus, chiamata a un’impresa storica questa sera per ribaltare il fragoroso 5-2 di Instabul nel playoff di Champions contro il Galatasaray.

Il momento resta delicato in casa bianconera, con Luciano Spalletti atteso da una settimana decisiva tra Europa e campionato. Tra poche ore l’Everest turco, mentre domenica la ‘Vecchia Signora’ è attesa dal fondamentale scontro diretto nella tana della Roma.

Prima però c’è il Galatasaray, con l’allenatore di Certaldo pronto a cambiare nuovamente pelle alla sua Juve per cercare di sorprendere Osimhen e compagni. La novità più rilevante sarà tra i pali, con Perin favorito su Di Gregorio: l’ex Monza bocciato dopo le ultime prestazioni negative.

Juventus-Galatasaray, le novità di Spalletti: le ultime sul match di Champions

Spalletti dovrà rinunciare probabilmente a Bremer, convocato ma non al meglio della condizione dopo l’infortunio alla coscia rimediato proprio all’andata. A stringere i denti invece sarà Yildiz, dolorante a un polpaccio ma voglioso di riscatto contro i suoi connazionali.

Filtra fiducia sull’impiego del numero dieci fin dall’inizio (Boga l’eventuale alternativa), a completare il tridente offensivo con David e Conceicao. Spalletti vara il 4-3-3 con Koopmeiners – autore di una doppietta in Turchia – che torna a centrocampo, mentre Gatti sarà confermato al centro della difesa. Il multiuso McKennie cambia invece ancora ruolo, spostandosi a sinistra vista la squalifica di Cambiaso e Cabal.

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz. All. Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jacobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Buruk

