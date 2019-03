CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI CUADRADO / Fra qualche giorno, il 9 aprile, Blaise Matuidi compirà 32 anni. Il centrocampista francese è un punto fisso della squadra di Massimiliano Allegri ma ha un contratto in scadenza nel 2020. La Juventus è soddisfatta delle prestazioni dell'ex Psg e proprio per questo è probabile che ci sia un rinnovo. Discorso diverso, invece, per Cuadrado, di un anno più giovane ma tartassato dagli infortuni. I bianconeri potrebbero decidere di privarsene già la prossima estate.

Un altro che ha il contratto in scadenza nel 2020 è Kean.

Il giovane bomber è in rampa di lancio ma trovare spazio nella Juventus non è proprio facile. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI . Raiola prima di mettere nero su bianco vorrà conoscere per bene il progetto per il suo assistito.

Andrea Barzagli, infine, a maggio compirà 38 anni. Tanti infortuni in questa stagione ma il prolungamento del contratto in scadenza a giugno potrebbe comunque arrivare: Una sorta di conferma ad honorem, si legge su 'La Gazzetta dello Sport'.

