Calciomercato, Juventus scatenata: strategia per i super colpi dalla Roma

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA MANOLAS ZANIOLO / La Juventus guarda in casa Roma per rinforzare la sua rosa. In vista della prossima estate, la capolista sta vagliando molteplici cambiamenti tra difesa e attacco. Così, due nomi caldi provendono dalla Capitale, dove un mancato accesso alla prossima edizione della Champions League aprirebbe le porte ad alcuni addii eccellenti: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Per il reparto difensivo da tempo la Juventus segue Manolas.

I bianconeri, riporta 'Tuttosport', starebbero continuando a lavorare sotto traccia in attesa di sapere in quale competizione europea giocheranno l'anno prossimi i giallorossi: il difensore greco classe 1991, col contratto in scadenza nel 2022, ha una valutazione vicina ai 45 milioni di euro. Più alto, invece, potrebbe essere il prezzo per Nicolò, altro talento che piace molto a. La Juve, approfittando dei buoni rapporti con la società giallorossa e l'agente del calciatore, starebbe studiando la strategia più appropriata per acquistarlo. Valutato circa 60 milioni di euro, Zaniolo non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Roma, che ormai da tempo vede aumentare le estimatrici per il suo gioiello. La Juventus, dal canto suo, resta alla finestra in attesa di fare la sua mossa vincente.