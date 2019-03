Calciomercato Juventus, colpo da 70 milioni: Agnelli beffa l'Inter

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA / Tutti pazzi per Federico Chiesa. L'esterno offensivo della Fiorentina, considerato tra i migliori prospetti del calcio italiano, è ormai entrato da tempo nella lista delle migliori società europee. Per arrivare a lui, infatti, la prossima estate non sono escluse aste di mercato, alle quali potrebbero partecipare diverse società di Serie A: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Valutato attualmente tra i 60 e i 70 milioni di euro, Federico Chiesa avrebbe impressionato positivamente Andrea Agnelli che, riporta la 'Gazzetta dello Sport', lo avrebbe inserito tra le priorità per la prossima estate: la Juventus, dal canto suo, sembra in pole sulla folta concorrenza. Se in attacco dovesse partire uno tra Dybala e Douglas Costa, infatti, i bianconeri lancerebbero l'assalto decisivo al talento viola, seguito all'estero anche da PSG e Liverpool. Su Chiesa, però, resta molto vigile lo sguardo di Marotta, che starebbe lavorando per portarlo in nerazzurro. Le due eterne rivali, quindi, spostano la loro attenzione dal campo al mercato, con i torinesi già in vantaggio anche in questa sfida.

