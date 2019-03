JUVENTUS CANCELO CRISTIANO RONALDO / Per Joao Cancelo sono settimane speciali: dopo la bella stagione all'Inter, il terzino si sta facendo valere anche alla Juventus insieme al suo connazionale Cristiano Ronaldo. Il bianconero ne ha parlato proprio dal ritiro della Nazionale portoghese: "Cristiano è il migliore al mondo e non deve dimostrare nulla a nessuno, fa sempre la storia sia nei club che in Nazionale.

La sua presenza con noi ci aiuterà tantissimo".

Cancelo ha parlato anche del match, indimenticabile, con l'Atletico Madrid: "Chiunque abbia visto la gara sa che ci siamo qualificati meritatamente. La squadra ha fatto una partita incredibile, poi ovviamente avere Cristiano davanti rende tutto più facile".

Chiusura sul suo momento personale: "Voglio crescere di anno in anno, il livello della Serie A è altissimo e mi sento molto migliorato. Mi alleno con i due difensori più forti al mondo, Chiellini e Bonucci, questo mi aiuta".

