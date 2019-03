Calciomercato Bologna, bivio Palacio: ecco il suo futuro

CALCIOMERCATO BOLOGNA PALACIO FUTURO / E' tra gli artefici del buon momento del Bologna, Rodrigo Palacio con la sua classa sta trascinando la squadra alla salvezza. L'attaccante ex Inter e Genoa ha un contratto in scadenza a giugno, che potrebbe rinnovare in caso di permanenza in Serie A. Ma - come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - sarà lo stesso Palacio a decidere se rimanere o meno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. In alternativa è pronto un ritorno in Argentina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui